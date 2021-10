António Barbosa, treinador do Varzim, em conferência de imprensa após a vitória frente ao Marítimo, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

«Há tempos, um adepto disse-me: ‘O Varzim é assim, é sofrer ate ao fim’. E acho que o jogo se resume a isso. Nós entrámos menos bem, mais expectantes, eles, sem conseguirem criar situações claras, conseguiram chegar facilmente à nossa baliza. Fomos crescendo ao longo da primeira parte, conseguimos, em alguns momentos, inquietar o adversário e criar algumas situações de golo.»

«Na segunda parte, conseguimos, depois do golo e da expulsão, a equipa percebeu que o espaço estaria no jogo mais posicional, e quando conseguimos fazer o primeiro golo e depois o segundo, sentimos que o jogo estaria controlado e, num lance a acabar, há uma grande penalidade. Podíamos pensar todos que era mais do mesmo, porque é um fantasma que nos persegue há algum tempo. Mas os jogadores tiveram o mérito, e o mérito é sempre deles, de perceberem que era algo que teríamos de ultrapassar como equipa, e por isso encararam as grandes penalidades da forma como encararam.»

«Todo o mérito desta vitória é dos jogadores, pela entrega, atitude, mas, principalmente pela resiliência ao longo do tempo.»

«Isto é uma vitória, mas temos agora de rapidamente nos focar para o campeonato.»

[Heliardo o primeiro penalti, depois o Murilo bateu o segundo] «O Heliardo estava em fadiga e entregou a bola ao colega e nós aceitamos isso. Bateu, fez golo, já o merecia, fez um golo excecional. Os dois batem muito bem. Procuramos educar para a autonomia, eles foram autónomos e tiveram sucesso.»

[Na próxima eliminatória prefere um grande ou uma equipa mais acessível] «Gostar, gostar era de passar a próxima eliminatória, fosse contra quem fosse. Prefiro ultrapassar eliminatórias, do que ultrapassar grandes adversários.»