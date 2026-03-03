Taça
Há 1h e 11min
Atenção, Sporting: Debast deixa Alcochete e deve falhar Clássico
Central belga deixou a Academia Cristiano Ronaldo em veículo próprio, ao início da tarde desta terça-feira
DIM
Central belga deixou a Academia Cristiano Ronaldo em veículo próprio, ao início da tarde desta terça-feira
DIM
Zeno Debast deixou a Academia Cristiano Ronaldo ao início da tarde desta terça-feira e deverá falhar o «Clássico» por opção técnica.
O central belga esteve em Alcochete esta manhã, mas acabou deixar as instalações em veículo próprio. Desta forma, Debast não deve estar na lista de convocados de Rui Borges, ainda que o técnico tenha dado o jogador como apto, na conferência de antevisão. Recorde-se que Debast não soma qualquer minuto pela equipa principal dos leões desde 24 de janeiro, na visita ao reduto do Arouca.
Sporting e FC Porto medem forças a partir das 20h45, no encontro da primeira mão das «meias» da Taça de Portugal. Pode acompanhar o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS