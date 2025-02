A atravessar a melhor fase da temporada, o Sporting de Braga visita o Benfica, que não perde há sete jogos. Na antevisão ao jogo na Luz, Carlos Carvalhal reconheceu que as duas equipas vivem «um bom momento».

«Temos de trabalhar e correr muito, ser humildes e ter consciência que vamos ter momentos em que vamos ter de estar como uma família, bem juntinhos e, aos mesmo tempo, ter a irreverência suficiente para conseguir assustar a linha defensiva do Benfica e fazer golos para passar à próxima fase», disse o técnico dos minhotos, em conferência de imprensa.

Carvalhal já tinha afirmado que o Benfica tem duas facetas, porque pode utilizar onzes com muitas mudanças nos jogos, como aconteceu diante do Boavista. O técnico dos arsenalistas assumiu, agora, que nem todas as equipas têm a mesma capacidade dos encarnados.

«É normal numa equipa que joga competições europeias e quer ter um rendimento constante em todas as competições. Têm de ter duas opções por posição no plantel e o Benfica melhorou o plantel, o Bruno Lage está a fazer um excelente trabalho. O Benfica tem apresentado variações de um jogo para o outro, nem todos os plantéis têm essa capacidade. Há mais lesões e fadiga, os jogadores não estão a cem por cento quando jogam de três em três dias», notou.

O Sp. Braga aponta a conquista da Taça de Portugal como um dos objetivos para esta época, mas, desafiado a assumir uma candidatura à luta pelo título, Carvalhal sacudiu a pressão.

«O Sp. Braga tem de se assumir a vencer o próximo jogo, o próximo é o mais importante da nossa vida. Temos de fazer de cada jogo uma final. O que está à nossa frente é o jogo da Taça, um jogo difícil e esse é o nosso foco. O facto de o Sp. Braga se assumir como um candidato a vencer a Taça é uma situação perfeitamente normal. Várias equipas manifestaram essa vontade, mesmo aquelas de gama medida da Liga. Somos um clube ambicioso que quer vencer as competições em que participa», salientou.

Antes do reencontro com Bruma, que «é um jogador muito perigoso e está a fazer a sua melhor época de sempre», Carvalhal mostrou-se mais preocupado com o coletivo do Benfica.

«Não nos preocupa um jogador, preocupa-nos o coletivo. Se nos preocuparmos com cada jogador do Benfica, que são de seleção, de um nível muito alto, não jogamos. Queremos jogar, a preocupação que temos de ter é o respeito pelo coletivo do Benfica, que é forte. Só uma equipa coletivamente forte consegue vencer o Benfica no Estádio da Luz. Poucas equipas venceram o Benfica na Luz este ano e nos anteriores», rematou.

Benfica e Sp. Braga discutem a passagem à meia-final da Taça de Portugal esta quarta-feira, numa partida agendada para as 20h45, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.