Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 3-2 sobre o AVS, no jogo a contar para os «quartos» da Taça de Portugal:

Impacto do tempo extra no «Clássico» com o FC Porto?

«Vão estar mais cansados nestes próximos dias, mas não pode ser desculpa para o jogo do "Clássico". Não vou sequer falar nos 30 minutos, temos de nos adaptar a isso. Chegarão na melhor forma para disputar um jogo de intensidade diferente. É um jogo importante, mas não é um jogo decisivo.»

Derrota no «Clássico» afasta Sporting da luta pelo título?

«Não olho para trás, olho para a frente. Faremos de tudo para ganhar o jogo, como é lógico. Não é um jogo decisivo porque faltam muitos jogos, já dei várias vezes o nosso exemplo. Não me recordo quantos pontos tínhamos de vantagem no ano passado, no futebol muda tudo muito rápido. Todos os jogos vão ser muito difíceis, seja para o Sporting ou para outros clubes, serão jogos muito difíceis. Percebo que é um jogo entre primeiro e segundo classificado, mas não é um jogo decisivo.»

Fadiga em alguns jogadores, como Luis Suárez?

«Temos quatro dias, ele vai descansar. Se eu lhe perguntasse se ele queria descansar ele ia dizer que não. Não servirá de desculpa, nestes dois dias vai estar um pouco mais amassado, ele todos os outros. Acredito que a exigência do Clássico, com intensidade e paixão diferente sobrepõe-se a estres 30 minutos extra de hoje.»