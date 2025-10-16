* Por Arménio Pereira

A Associação Desportiva de Fornos de Algodres, que lidera o campeonato da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol da Guarda, recebe no próximo sábado (15h00) o AVS, da Liga.

O jogo é a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, depois de ter eliminado o Charneca da Caparica, da Associação de Futebol de Setúbal, também em casa, com uma vitória por 3-1. Na primeira ronda ficou isenta.

Agora, a fasquia está mais alta, o grau de dificuldade aumentou consideravelmente, mas a Taça de Portugal é pródiga em surpresas e num jogo de futebol tudo pode acontecer.

Em Fornos de Algodres o sonho acalenta a vida, só assim se explica que pelo clube tenham passado nomes como Bosingwa, Candeias, Rui Miguel e Luisinho, que neste momento em final de carreira ainda é figura de proa no clube da terra onde nasceu.

O extremo de 35 anos de idade descobriu a veia goleadora como ainda aconteceu no último jogo do campeonato ao apontar os quatro golos com que a sua equipa superou o Sporting da Mêda. Os restantes tiveram passagens por alguns dos principais clubes em Portugal, com destaque para José Bosingwa, que foi campeão europeu no FC Porto.

É com esta inspiração que os dados se apresentam no Estádio Municipal de Fornos de Algodres, com capacidade para 1700 espetadores, quando as duas equipas entrarem em campo e medirem forças na prova rainha. Um confronto que é uma espécie de David contra Golias e em que os intervenientes darão tudo para desafiar os seus limites. Fazer das fraquezas forças e tentar que este não seja apenas mais um jogo, mas sim, uma prova de superação, especialmente para aquele que é em teoria mais fraco.

Jogador, presidente do clube e… presidente da junta de freguesia

E, se dúvidas existem sobre se isso pode ser uma motivação extra para o jogo de sábado, basta olhar para o exemplo do presidente do clube.

Bruno Costa, além de ser o principal responsável do emblema fundado a 1 de junho de 1970, é também jogador. Em campo é tudo aquilo que representa fora dele. Um avançado de 38 anos de idade que comanda os companheiros no assalto às balizas adversárias. E que, curiosamente, também é presidente da Junta de Freguesia de Fornos de Algodres. Foi reeleito nas autárquicas do passado domingo, pelo PS, para o segundo mandato à frente dos destinos da sua terra. É autarca há nove anos: primeiro foi secretário num mandato e depois fez outro como presidente. Agora, tem mais quatro anos pela frente para marcar o futuro da freguesia.

O clube serve na perfeição para reforçar a identidade local e vincar a prática desportiva. Os dois papéis assentam que nem uma luva a Bruno Costa, que não prescinde de ser o timoneiro de dois projetos distintos, mas convergentes e que possam dotar os fornenses de melhor qualidade de vida.

Quem não acredita em homens providenciais não consegue ver nele um bom exemplo. Na realidade, por vezes parece que há uns que conseguem alcançar aquilo que outros nem tentam. No ano em que o clube comemora os seus 55 anos, a melhor prenda seria conseguir vencer o AVS no sábado e seguir em frente na Taça de Portugal.

Presidente e jogador há 11 anos, Bruno Costa, esteve quase sempre ao serviço da AD Fornos de Algodres, à exceção de quando o clube subiu à antiga 2.ª Divisão B, mas não pôde continuar, por incapacidade financeira. Então passou pelo Trancoso e Gouveia. Quando reentrou nos quadros competitivos da Associação de Futebol da Guarda, o jogador voltou também para se tornar presidente.

A receção de sábado ao AVS significa muito. «É o jogo mais importante para o nosso concelho, para a nossa freguesia e, naturalmente, para o clube. É uma equipa profissional, da Liga. Já tínhamos jogado com uma equipa da Liga – o Amora – mas fora, em 1980, numa equipa treinada por Félix Mourinho pai de José Mourinho», lembra, ao Maisfutebol.

Esta é a quinta vez que AD Fornos de Algodres passa à terceira eliminatória da Taça de Portugal. Desta vez o adversário é de outra dimensão, mas nem por isso o discurso deixa de ser otimista: «Temos um por cento de probabilidades, que é um por cento de esperança».

O primeiro lugar que ocupa na 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol da Guarda ajuda alimentar o sonho, porque também há um legado que tem de ser defendido. Como um dos clubes com maior representatividade luta sempre para ser campeão e subir aos campeonatos nacionais.

O ex-jogador que dedicou a vida ao associativismo

Com 65 anos de vida e 50 de dirigente associativo, Paulo Menano foi atleta e dirigente da Associação Desportiva de Fornos de Algodres. Começou a jogar com 16 anos – 1.ª inscrição na A.F. da Guarda na época 1976/1977 – nas equipas de formação do clube, fazendo parte da equipa campeã distrital de seniores na longínqua época 1978/79. Participou em duas épocas pelo clube no então Campeonato Nacional da 3.ª Divisão Nacional. Nestas duas épocas, o Fornos de Algodres chegou à terceira eliminatória da Taça.

«Na temporada de 1979/80, chegámos à terceira eliminatória ao deslocarmo-nos ao Torreense e saímos derrotados por 3-1. Fomos repescados e voltámos a jogar fora de portas diante do Torres Novas. Vencemos por 2-1, num jogo eletrizante. Na terceira ronda, com uma deslocação a Mirandela fomos derrotados por 5-1», recorda.

Na época 1980/81, a turma fornense defrontou o Sp. Covilhã, perdendo por 2-1, mas foi novamente repescado e venceu o Nisa e Benfica por 2-1. Depois, veio o jogo histórico na Medideira perante o Amora, na época no primeiro escalão, onde pontificavam Victor Baptista e Diamantino, antigas glórias do Benfica, treinados por Félix Mourinho. «Estivemos a vencer por 2-1 e saímos derrotados por 4-2. Eu marquei o segundo golo do Fornos de Algodres…».

Mais recentemente, na temporada 1999/00 e já nas funções de diretor desportivo, Paulo Menano viu o clube alcançar a passagem à eliminatória seguinte, eliminando o Estarreja, por 2-0, fora de portas. Seguiu-se o Tourizense, com empate no primeiro jogo em Touriz e vitória do Fornos de Algodres no segundo jogo, por 2-0. Na terceira eliminatória houve deslocação à Serra da Estrela para defrontar, no Estádio Santos Pinto, o Sp. Covilhã. «Fomos derrotados por 3-0, sob a orientação de Vítor Tejo. Quer como jogador e depois como diretor desportivo, estive em alguns dos melhores momentos da Associação Desportiva de Fornos de Algodres».

Anualmente, Paulo Menano tem estado ligado a várias instituições do distrito da Guarda e, além de ser dirigente associativo pro bono, é empresário na área do turismo, restauração e comunicação social. Neste momento é diretor do Jornal Mais Beiras Informação.