Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após o empate (0-0) na visita ao FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O técnico dos leões lembrou que a equipa de Alvalade é campeã em título, voltou a garantir que está «muito feliz» no clube e demonstrou «respeito enorme» por Fafe e Torreense, até devido às suas origens.

Perdeu muito cedo dois jogadores fulcrais como Inácio e Hjulmand

«São jogadores importantíssimos, dois líderes da equipa fora e dentro de campo. Jogadores que marcam a sua presença no campo. Já ganhamos com toda a gente e sem toda a gente. Já jogámos sem Morten [Hjulmand], Inácio, Luis [Suárez] e ganhámos na mesma. Nunca me lamento, começo sempre com 11 e eles vão cumprindo. E acreditam muito uns nos outros. Não há egos, ali todos se respeitam e reconhecem valor em todos, é a força deste grupo. É o reconhecimento da qualidade uns dos outros. A equipa tem demonstrado maturidade ao longo de toda a época. Isso demonstra a força deste grupo e por algum motivo são campeões nacionais.»

Se a final da Taça é tábua de salvação da temporada

«Tenho contrato até 2027, sou muito feliz no Sporting, o reconhecimento e confiança são desde o primeiro dia. Percebo o vosso lado, mas isso passa-me ao completamente lado. Estou muito feliz no Sporting e continuarei muito feliz no Sporting.»

«Não era salvação nenhuma. Oriento-me pela grande do clube que represento e a felicidade que tenho em o representá-lo. O primeiro objetivo de um grande clube é estar presente nas disputas finais dos troféus. O campeonato está mais difícil, mas ainda é possível, jamais me dou por vencido. Vamos à luta. Na Taça estamos na final, fizemos uma grande Champions e o único amargo é a meia-final da Taça da Liga, com muitas lesões. O trabalho tem sido fantástico e não são os trofeus que vão definir a qualidade do processo. O processo é muito bom e é reconhecido diariamente por todos. Queremos acrescentar os troféus, mas o primeiro objetivo é estar nas finais. Estamos na final, o troféu ainda é nosso e queremos muito continuar com ele. E temos um jogo pela frente.»

Respeito por Fafe e Torreense

«Não sei quem será, mas tenho um respeito enorme, porque já estive do outro lado. Sei de onde vim e o quanto sonhava disputar uma final da Taça de Portugal. As equipas de escalões inferiores engrandecem-se perante equipas da Liga, principalmente equipas grandes. Sei bem das dificuldades que vamos ter. No primeiro jogo que tivemos este ano ganhámos no prolongamento ao Paços de Ferreira, que está a disputar a sobrevivência na II Liga. Será um jogo de final de Taça, com duas equipas merecedoras de lá estar. Não tenho dúvidas de que vai ser um jogo muito bem disputado pelas duas equipas.»

Quão atento vai estar à outra meia-final

«Amanhã vou descansar e focar-me no AVS, com todo o respeito pelo Torreense e pelo Fafe. Qualquer um é merecedor de estar na final.»