Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória no Estádio do Dragão, sobre o Benfica (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:

Evolução de Samu e o trabalho que tem feito com o espanhol

«A evolução do Samu tem sido notável. No início da época, durante muito tempo, ouvi vários comentários sobre não ser um jogador com as características para o nosso estilo de jogo, mas disse sempre que adoro um jogador como ele, porque tem tudo, embora tenha coisas para melhorar, sendo tão jovem. Deixem-me brincar um pouco em relação à sua melhoria no primeiro toque. Ainda recentemente, há uns dias, chamei-lhe Francesco Totti, porque tem feito uns passes que me lembram muito essa lenda italiana, que era um mestre neste tipo de passes. Ser um número nove, mas ter a capacidade de desenvolver este tipo de características fazem dele um jogador com perfil único. Teve uma melhoria enorme, mas todo o mérito vai para ele pela sua abertura para ouvir e trabalhar pequenas coisas. Já disse que ele até fez trabalho que normalmente se faz nos sub-13, mas, no final do treino, está sempre lá a trabalhar nisso, com o André Castro e o Lucho. É fantástico. Tem de melhorar algumas coisas, mas está no bom caminho para se tornar um dos cinco melhores avançados do mundo.»