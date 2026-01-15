Taça
Farioli: «Ganhar à Mourinho? Amanhã iríamos ver um bom reel no Instagram»
Treinador do FC Porto assume que o técnico do Benfica «é uma referência», até pelo trabalho defensivo, mas destaca as ações de «grande futebol» dos dragões
Estádio do Dragão, Porto
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória no Estádio do Dragão, sobre o Benfica (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:
FC Porto ganhou com rigor tático defensivo, eficácia e capacidade de sofrimento: ganhou o jogo à Mourinho
«Mourinho, para mim, é uma referência, não só pelo trabalho defensivo, mas por muitas coisas. Ele mudou o futebol, não só por ganhar, mas pelas metodologias, estratégias… A minha geração de treinadores aprendeu com ele. Hoje, ganhámos com esses elementos, mas também jogámos um grande futebol, com cinco ou seis ações que convido a rever, que vieram com muito trabalho, capacidade e qualidade dos jogadores em se conectarem. Não as transformámos em golo, infelizmente, senão amanhã iríamos ver um bom "reel" no Instagram ou no Twitter.»
