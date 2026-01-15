Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa após a vitória no Estádio do Dragão, sobre o Benfica (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:

FC Porto ganhou com rigor tático defensivo, eficácia e capacidade de sofrimento: ganhou o jogo à Mourinho

«Mourinho, para mim, é uma referência, não só pelo trabalho defensivo, mas por muitas coisas. Ele mudou o futebol, não só por ganhar, mas pelas metodologias, estratégias… A minha geração de treinadores aprendeu com ele. Hoje, ganhámos com esses elementos, mas também jogámos um grande futebol, com cinco ou seis ações que convido a rever, que vieram com muito trabalho, capacidade e qualidade dos jogadores em se conectarem. Não as transformámos em golo, infelizmente, senão amanhã iríamos ver um bom "reel" no Instagram ou no Twitter.»