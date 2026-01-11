O FC Porto regressou ao Olival, este domingo, após terminar o estágio no Algarve e com o foco no jogo com o Benfica, para os «quartos» da Taça de Portugal.

Francesco Farioli teve praticamente todo o plantel à disposição, com exceção para Nehuén Pérez e Francisco Moura, que realizaram trabalho de ginásio e continuam a recuperar das respetivas lesões, à semelhança de Luuk de Jong, que está entregue ao departamento médico do clube.

Esta quarta-feira, os azuis e brancos recebem o Benfica no Estádio do Dragão, a partir das 20h45, no clássico que serve para encontrar um dos semifinalistas da prova.

