Na véspera da visita ao Fontelo, onde vão defrontar o Académico de Viseu para os quartos de final da Taça, o Canelas abriu a parte dos bastidores do dia a dia do clube. A equipa gaiense é o único representante do Campeonato de Portugal e pretende continuar a fazer história.



Em caso de vitória em Viseu, o Canelas defrontará o FC Porto. Um duelo que seria certamente especial para Fernando Madureira.



«Se conseguirmos superar esse grande obstáculo que é o Académico de Viseu, irei jogar nos dois jogos a primeira parte e nos segundos quarenta e cinco minutos, irei estar na bancada a liderar os Super Dragões. Será inédito», disse em declarações à TVI.



E se com o jogo empatado, no período de descontos, o capitão do Canelas tivesse de marcar um penálti frente aos dragões.



«Marcar? Não, claro que não. Não conseguia marcar ao FC Porto», atirou.



