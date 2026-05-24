Os árbitros da final da Taça de Portugal entre Sporting e Torreense, marcada para as 17h15 deste domingo, no Jamor, vão usar um equipamento especial.

A equipa liderada por António Nobre vai vestir uma camisola retro, numa iniciativa do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que pretende homenagear a história da arbitragem portuguesa.

«Mais do que um gesto simbólico, esta iniciativa representa respeito pelas raízes da arbitragem portuguesa e por todos aqueles que ajudaram a dignificar esta função ao longo das últimas décadas, já que o futuro da arbitragem também se constrói honrando o seu passado», lê-se na nota da FPF.