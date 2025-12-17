Francesco Farioli volta a referir que a gestão do plantel é importante, mas reforça que o FC Porto é um clube que quer lutar por todos os títulos que disputa. O técnico não recusa poder utilizar dois centrais canhotos em simultâneo (Kiwior e Prpic) e fala sobre a importância da equipa B e dos sub-19 no futuro do clube:

Gestão da equipa face ao calendário apertado

«Para sermos um clube desta dimensão, vamos a todas as competições para vencer e lutar pelos títulos. Temos de vencer jogos entre essas conquistas e temos de fazer essa gestão porque a época é longa. Agora, é preciso ter onzes competitivos. Temos um plantel muito equilibrado, menos nas posições onde perdemos dois jogadores devido a lesão (Nehuén Pérez e Luuk de Jong). Todos os outros não tiveram problemas graves, sem ser musculares ou contusões. A verdade é que o FC Porto jogou no Mundial de Clubes e isso é um fator importante. Tivemos algumas mudanças no plantel de acordo com as necessidades, mas o importante é o trabalho dos jogadores durante a semana e a confiança que me dão. Quero dar oportunidade aos jogadores, constantemente, para mudar o meu onze base.»

Kiwior e Prpic em simultâneo no centro da defesa?

«Não sou fã de jogar com dois centrais canhotos, é uma questão mais mental do que outra coisa. Claro que é uma possibilidade que consideramos, sobretudo porque no próximo jogo temos o Bednarek suspenso e é o momento para todos estarem prontos. O Rosario pode jogar lá também e todas são possibilidades. O Prpic tem jogado menos do que o Kiwior, mas cada vez que entra tem boas exibições e os adeptos gostam dele pelo carácter e o que faz dentro de campo. Tenho a certeza de que vai ter as suas oportunidades em breve, vai estar pronto para defender a equipa.»

João Teixeira é o jovem mais bem preparado para jogar na equipa A?

«Estou sempre entusiasmado para ver o que acontece na equipa B e nos sub-19. Eu fazia isso no passado e no clube é importante fazê-lo. Desenvolver jovens talentos é vital para o FC Porto e para preparar o futuro. Estamos conectados e seguimos todas as equipas atentamente. Há pessoas no staff que nos dão essas informações e fico impressionado com o João, é um médio com boa técnica, mas também forte a nível físico. Para todos os jogadores que sonham em jogar pela equipa principal, é natural que todos têm de trabalhar e essa parte é onde sou mais exigente.»