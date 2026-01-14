José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após a derrota no Estádio do Dragão, com o FC Porto (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:

Possibilidade de colocar Enzo em jogo aquando da saída de Richard Ríos

«Não estávamos numa situação defensiva, se estivéssemos em dificuldades ao nível do controlo do jogo, se antecipasse essas dificuldades… apesar do Enzo não treinar há alguns dias, a lesão ainda existe, ele disponibilizou-se para vir à luta e, se o jogo o exigisse, ele entraria, mas nós tínhamos bola e o jogo exigia mais Sudakov do que Enzo. O Sudakov teve situações entre linhas em que podia ter sido mais decisivo e não foi. Mas, sob ponto de vista do perfil de jogo para o jogo que estávamos a jogar, a equipa precisava mais de Sudakov do que de Enzo.»

Richard Ríos tem lesão «importante»

«A lesão do Ríos é importante, um jogador com a sua mentalidade encara a lesão de uma maneira diferente. Há jogadores que, com este tipo de lesão, não pensam duas vezes e pensam mais no futuro, tomam decisões a pensar no futuro. Ríos é o tipo de jogador que não vai pensar no futuro, vai pensar em ajudar a equipa quando ela mais precisa e a equipa precisa muito nos próximos dias. Não quer dizer que jogue contra o Rio Ave, isso seria sobre-humano. Ainda nos vai ajudar esta época, acho eu.»

O Maisfutebol questionou o Benfica sobre a natureza da lesão de Ríos e o clube encarnado informou que o colombiano será reavaliado amanhã, não tendo prestado mais esclarecimentos.