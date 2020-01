Marcano, autor do golo da vitória do FC Porto, em declarações na flash interview da RTP1, após o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal:



«O objetivo era passar às meias-finais, e isso foi conseguido. É verdade que fizemos um jogo menos conseguido que outros que já fizemos.»



[O que faltou ao FC Porto para ter jogo mais tranquilo]:



«Começámos bem, começámos a ganhar 1-0, mas eles marcaram de livre e durante algum tempo não fizemos o nosso jogo. Dou os parabéns ao Varzim, fez um bom jogo.»



[Golo de bola parada]:



«Sim. Trabalhamos todas as semanas esses lances e felizmente conseguimos concretizar.»



[Preferência de adversário para as meias-finais]: «Todos os adversários são bons e têm qualidade. Temos de focar-nos no nosso trabalho.»