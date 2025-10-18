Taça
Há 57 min
Margarido: «Uma vitória justa e conseguida com o perfume do suor»
Treinador do Nacional assume que o Rebordelo foi superior em alguns momentos
Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações aos jornalistas, após a vitória na visita ao Rebordelo (3-1), na terceira eliminatória da Taça de Portugal:
«Não foi um jogo nada fácil, por mérito do nosso adversário que conseguiu por vezes ser superior a nós. Duas partes distintas, fomos manifestamente superiores na primeira, mas, na segunda, não. Foi uma vitória justa e conseguida com o perfume do suor.»
