Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações aos jornalistas, após a vitória na visita ao Rebordelo (3-1), na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Não foi um jogo nada fácil, por mérito do nosso adversário que conseguiu por vezes ser superior a nós. Duas partes distintas, fomos manifestamente superiores na primeira, mas, na segunda, não. Foi uma vitória justa e conseguida com o perfume do suor.»