Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa após a vitória por 3-0 frente ao Sp. Espinho, nos «oitavos» da Taça de Portugal:

«Fomos mais inteligentes na segunda parte. Este foi um jogo difícil, num campo que sabíamos que ia estar pouco apto, dadas as condições climatéricas. Nós melhoramos muito na segunda parte. Arrisco-me a dizer que a nossa grande atitude fez com que fôssemos com o resultado em 1-0 para o intervalo. O Sp. Espinho foi muito combativo, criou muito ruído e nós tentávamos jogar e perdíamos a bola, porque o campo não estava próprio para isso. Ao intervalo corrigimos e fomos inteligentes a fazer o que o jogo pedia. O resultado acabou por ser um pouco pesado para aquilo que o Sp. Espinho se bateu, mas acaba por se aceitar.»

[sobre a próxima eliminatória]: «A nossa preferência era estar no sorteio de segunda-feira. Este é um sonho que o clube tem e que eu tenho. Nunca escondemos que temos esta ambição. O nosso principal objetivo é a manutenção, mas estar nesta competição é algo que não queremos deixar fugir. Esta eliminatória está feita, é o terceiro jogo que passamos e estamos orgulhosos.»