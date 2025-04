Petit, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota com o Sporting (2-1), na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«[O golo sofrido tão cedo e de bola parada deitou por terra a esperança?] Preparámo-nos em termos estratégicos para este jogo e foi o que aconteceu na primeira mão. Num lance, o Sporting, de bola parada, chega ao golo. Vinham com uma vantagem confortável, tínhamos de ser corajosos, o Sporting atrai muito as equipas na pressão para ter espaço nas costas. O Sporting faz o golo, sente-se confortável, continuámos a trabalhar e lutar, nem sempre com melhor critério. Mudámos na segunda parte e logo aos cinco minutos levas o segundo golo. Aí, a eliminatória fica decidida. Mas crescemos, chegámos perto da baliza do Sporting. Tivemos duas situações, fizemos o 2-1, mas foi uma vitória justa do Sporting. Somos dignos vencidos pela forma como estivemos na Taça de Portugal.»

«[Rio Ave sai da Taça frente ao líder do campeonato. A saída da Taça pode afetar a equipa?] Tínhamos o sonho, mas sabíamos que ia ser difícil frente a uma equipa confiante, tínhamos de ser equilibrados, eles jogam bem no jogo apoiado e quando as equipas vão na pressão, atacam a profundidade. Queríamos tentar entrar na eliminatória, mas quando sofres um golo aos 11 minutos… trabalhámos, lutámos, fizemos uma boa Taça. Amanhã à tarde vamos estar juntos para domingo dar uma boa resposta. A última imagem é a que fica, são quatro jogos e 12 pontos em disputa.»

«[Sofreu três golos de canto nos últimos quatro jogos] Às vezes, é o antecipar de algumas situações. Ficarmos mais focados, agressivos nos duelos dentro a área, estarmos mais perto deles. São detalhes que fazem a diferença. Temos de ser mais agressivos. Temos de continuar a trabalhar esses pormenores, Às vezes, é mais concentração na área para não sofrer estes golos.»

«[A época está feita. O que se pode preparar da próxima temporada?] Temos de respeitar o emblema que temos ao peito. A última imagem é a que fica muitas vezes. Fizemos uma boa campanha, o sonho terminou hoje, não era isto que queríamos, disse aos jogadores que são muito jovens e que possam estar, no futuro, nestas competições. Queremos fazer melhor do que na época passada, depende do nosso trabalho. Temos de dar uma boa resposta com o Vitória.»

«[O que tirou de positivo nestes dois jogos?] Sabíamos, quando calhou o Sporting, que iriam ser dois jogos difíceis. Se um é difícil, dois jogos… não acho muito correto nesta fase. Temos 12 nacionalidades diferentes, 24 jogadores novos, muita juventude, jogámos com médias de idade de 22 anos, a comunicação dentro de campo... um é inglês, outro croata, outro turco…. São coisas importantes e hoje viu-se muitas vezes essa falta de comunicação. O que tiro de positivo é eles terem chegado às meias-finais da Taça de Portugal.»