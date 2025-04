Petit, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Rio Ave por 2-0 frente ao Sporting:

[Segunda mão fica mais difícil após a derrota neste jogo?]

«Torna-se mais difícil com 2-0, mas não é impossível. Temos de preparar da melhor maneira o segundo jogo e fazer um bom resultado, sabendo que vamos defrontar o líder do campeonato e que mete intensidade no jogo. Não é impossível, ainda estamos vivos e vamos preparar da melhor forma o segundo jogo.»

«O nosso foco é ter a mesma mentalidade, tentámos tomar conta do jogo, mas temos sido uma equipa equilibrada. Muitas vezes deixámos os avançados para os centrais. Sabíamos que se fossemos gananciosos íamos ter mais dificuldades nas costas. O que mata o jogo é o segundo golo. Aí tudo se tornou mais difícil e o Sporting foi aproveitando muito bem as perdas de bola que tivemos no último terço.»

[Penálti é decisivo para o rumo do encontro?]

«Antes do penálti, não podíamos ter cometido o erro que depois acaba por resultar no castigo máximo. Em termos estratégicos optámos por um bloco intermédio, o Sporting era muito forte no jogo interior, não criaram muitas situações nos minutos iniciais e chegaram ao golo numa bola parada. Na segunda parte, o Gyökeres atacou bem a profundidade e fez a diferença, até podíamos ter sofrido mais golos. Essa é a realidade.»