Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o AVS, por 3-2, nos quartos de final da Taça de Portugal:

Análise à vitória diante do AVS

«Objetivo cumprido, é certo. Foi um jogo competente até ao 2-0 e depois entrámos num relaxamento indireto. Não acredito que tenha sido propositado. O AVS em dois lances furtuitos ganha dois penáltis e acredita no resultado. Nos últimos minutos entrámos num stress mental em que falhámos muitos passes. O jogo é bonito se calhar por causa disso, o futebol muda rápido e pomo-nos a jeito devido a esse relaxamento. Os dois alas muito fortes nas transições, nós aqui ou ali mais desfocados nos posicionamentos para transições defensivas. São felizes nos lances, mas têm mérito porque acreditavam.»

Regresso de Nuno Santos à equipa principal

«Acima de tudo feliz por vê-lo voltar aos relvados e depois de uma paragem tão longa. Vê-lo voltar é fantástico. Foi uma paragem longa e jogou mais minutos do que devia. Está longe do Nuno que pode ser e que faz claramente a diferença. Chegará lá, agora tem algum tempo e há que ter essa calma e essa paciência. É o jogador que nos dá as duas soluções, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Tem uma capacidade técnica acima da média. Acrescenta muito à equipa.»