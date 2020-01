Sérgio Conceição, treinador do FC Porto em declarações na flash interview da RTP1, após a vitória por 2-1 frente ao Varzim, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:



«Vivemos de resultados. Se tivéssemos feito uma grande exibição e ficado pelo caminho, eram mais as críticas. Temos de ver o contexto. Jogámos com elementos novos, alguns sem tanto ritmo competitivo exigido para um jogo destes, mas assumo as minhas opções. Tinha consciência que este 11 tinha condições para ganhar este jogo, respeitando sempre e muito aquilo que era o Varzim. Hoje em dia não há jogos fáceis. O Varzim chegou aos quartos de final da Taça e está a fazer uma boa campanha na Segunda Liga e pelo que analisámos, era uma equipa forte. Há quatro meses que não perdia fora de casa. Individualmente e coletivamente éramos superiores, mas era preciso mostrar lá dentro o que se diz na teoria.»



«Podíamos ter feito mais em termos exibicionais. É sempre difícil jogar contra uma equipa de bloco baixo e inteligente na forma como queria atacar a nossa baliza. A nossa ocupação de espaço no meio-campo ofensivo não foi a melhor e não nos permitiu recuperar a bola rápido após a perder. Isso deu azo a que o Varzim saísse uma ou outra vez com algum perigo. Fizemos dois golos, eles marcaram de livre que surge de um erro individual. Controlámos, mas sempre com o Varzim à espreita de algo. A nossa obrigação era passar e passámos. Foi também importante dar minutos ao Romário [Baró] e ao Vítor Ferreira, um jogo com qualidade e que agora está connosco de forma mais permanente. Nesse sentido foi positivo.»





[Troca de Saravia por Telles ao intervalo]:



«Achei que devia mudar para dar estabilidade à linha defensiva, sobretudo ao corredor direito. Foi opção estratégica. Conto com o Saravia, vai fazer mais jogos ao contrário do que possam pensar ou dizer. Neste jogo achei que devia passar o Manafá para a direita e meter o Telles, só por pensar que era melhor para a equipa.»



[Adversário para as meias-finais]:



«Agora estou preocupado com o Sp. Braga- A partir de hoje vamos pensar no Braga e nas dificuldades que vamos ter. A seu tempo falaremos da Taça de Portugal.»