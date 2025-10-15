O Sporting anunciou, esta quarta-feira, que estão esgotados os bilhetes disponíveis para a deslocação ao reduto do Paços de Ferreira.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube informou os adeptos de que os ingressos esgotaram «pouco tempo depois de serem colocados à venda».

Recorde-se que as duas equipas medem forças este sábado, a partir das 20h15, no Estádio Capital do Móvel, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.