O Sporting anunciou, esta segunda-feira, alterações no processo de troca de voucher pelo bilhete físico, para a final da Taça de Portugal, após os incidentes que obrigaram inclusivamente a chamar a polícia de choque, no Estádio José Alvalade.

Em comunicado, os leões garantem estar em «estreita colaboração» com as autoridades para que sejam identificados os autores dos desacatos. Como consequência, os bilhetes passam a ser levantados na bilheteira junto ao recinto, entre os dias 20 e 22 de maio, das 10h às 20h.

Além disso, existirá ainda um período de dois dias (23 e 24 de maio) em que esta troca será feita no piso 1, loja 14, do Centro Comercial Alvaláxia. No entanto, os leões deixam o aviso que a realização da final da Liga dos Campeões de futebol feminino (24 de maio em Alvalade) poderá condicionar o acesso ao recinto.

Para o levantamento do bilhete, os adeptos devem-se fazer acompanhar pelo cartão de sócio (físico ou digital) e pelo documento de identificação.

Recorde-se que o jogo entre Sporting e Benfica acontece no próximo domingo, 25 de maio, no Estádio do Nacional do Jamor, a contar para a final da Taça de Portugal.