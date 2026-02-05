Sporting e AVS medem forças, a partir das 20h45, na eliminatória que decide o último semifinalista da Taça de Portugal e Rui Borges promove uma autêntica revolução no onze inicial dos leões.

No setor defensivo apenas escapa Eduardo Quaresma, face às escolhas que alinharam de início diante do Nacional no último domingo. João Virgínia é aposta na baliza e à frente juntam-se ao central português Vagiannidis, Gonçalo Inácio e Ricardo Mangas.

Mais à frente nota para o regresso à titularidade de Morten Hjulmand, que ficou de fora das opções do técnico no último jogo por «razões pessoais». Ao lado dele alinha Kochorashvili, sendo que no apoio a Luis Suárez mantém-se apenas Luis Guilherme, hoje com Trincão e Daniel Bragança ao seu lado.

Do lado do AVS, João Henriques também muda seis peças no xadrez, depois de uma goleada sofrida em casa diante do Sp. Braga (4-0), na 20.ª jornada da Liga.

Confira os onzes iniciais das duas equipas:

SPORTING: João Virgínia, Vagiannidis, Quaresma, Gonçalo Inácio, Mangas, Hjulmand, Kochorashvili, Trincão, Bragança, Luis Guilherme e Suárez.