O Sporting informou que esgotou os bilhetes que tinha disponíveis para a final da Taça de Portugal e que tinham sido colocados à venda esta terça-feira.

Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já tinha esgotado a sua quota, por isso, já só é possível comprar ingressos para o duelo no Jamor nos pontos de venda oficiais do Torreense.

Os preços dos bilhetes variam entre 20 e 40 euros.

A final da Taça, entre Sporting e Torreense, está marcada para 24 de maio, domingo, às 17h15.