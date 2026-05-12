Taça
Há 44 min
Sporting esgota bilhetes para a final da Taça de Portugal
Ingressos voaram esta terça-feira
AC
Ingressos voaram esta terça-feira
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O Sporting informou que esgotou os bilhetes que tinha disponíveis para a final da Taça de Portugal e que tinham sido colocados à venda esta terça-feira.
Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já tinha esgotado a sua quota, por isso, já só é possível comprar ingressos para o duelo no Jamor nos pontos de venda oficiais do Torreense.
Os preços dos bilhetes variam entre 20 e 40 euros.
A final da Taça, entre Sporting e Torreense, está marcada para 24 de maio, domingo, às 17h15.
🏆 Os bilhetes para a 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 da Taça de Portugal estão 𝙚𝙨𝙜𝙤𝙩𝙖𝙙𝙤𝙨 ✔️— Sporting CP (@SportingCP) May 12, 2026
Obrigado, Sportinguistas! 🦁 pic.twitter.com/qs76R62m8q
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