João Henriques, treinador do AVS, em declarações após a derrota por 3-2 diante do Sporting, no encontro dos «quartos» da Taça de Portugal:

Análise à derrota diante do Sporting

«É um tremendo orgulho ver estes jogadores, pelo que têm passado esta época, desde que cheguei tenho visto jogadores com qualidade, a tabela não corresponde à real valia dos jogadores que aqui estão. Conseguimos melhorar o que temos feito e as ideias que temos passado aos jogadores. É uma equipa solidária e organizada. Veio fazer 11 remates aqui e enquadrados, soube defender e sair em transição e dificuldades ao Sporting quando o jogo estava a pedir. Foi uma equipa muito agressiva ofensivamente. Foi quase tudo na perfeição, faltou apenas eliminar o Sporting.»

Golpe no estômago após eliminação da Taça?

«Esta passagem às meias podia ter um sabor agridoce também, eram mais dois jogos com o FC Porto. Num jogo tudo é possível, dois jogos mais difícil era. Nunca entramos num jogo para perder, mas se olharmos para os 90 minutos. Nos 90 minutos fomos muito competentes, o ponto no campeonato dava-nos mais jeito do que o prolongamento. A jogar assim, muitos pontos vamos acumular até ao fim da época. Desde que cheguei conseguimos dois pontos em seis jogos, mas estamos à procura de muito mais. Agora o plantel está equilibrado, com dois jogadores por posição. Os reforços vêm ajudar muito, trazem a ausência de peso negativo de derrotas. Não estavam cá. Estes cinco jogadores vão ser muito importantes. Vêm leves. Eles sabem que os maus e os bons momentos não duram para sempre. Estamos mais perto de vencer o jogo e vai acontecer, é inédito o que vai acontecer. Daqui para a frente as coisas vão acontecer naturalmente de outra forma.»