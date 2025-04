Sporting e Rio Ave medem forças, no Estádio José Alvalade, a partir das 20h15, num jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Rui Borges promove algumas alterações no onze, face ao que tinha alinhado frente ao Estrela, com destaque para o regresso à titularidade de St. Juste. De resto, Hjulmand e Maxi Araújo também são opções de início, após terem cumprido castigo no encontro da Liga.

Na defesa, Gonçalo Inácio vai para o banco de suplentes e dá lugar precisamente ao neerlandês, com Quenda a ficar também de fora para o encontro, em detrimento de Geny Catamo.

Do lado do Rio Ave, Petit promove quatro alterações face ao onze que perdeu por 2-1 no reduto do Casa Pia, na última jornada do campeonato. Vrousai, João Novais, Martim Neto e Tiago Morais saem do onze e entram para os respetivos lugares João Tomé, Aguilera, Tiknaz e Clayton.

