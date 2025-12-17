A quinta eliminatória (oitavos de final) da Taça de Portugal arrancou esta quarta-feira e já há uma equipa apurada para a próxima fase da competição: União de Leiria.

De resto, há mais três jogos a realizar no dia de hoje, com destaque para o Farense-Benfica. As águias entram em campo a partir das 20h45 e, em caso de vitória, irão defrontar o vencedor do jogo entre FC Porto e Famalicão, marcado para esta quinta-feira (20h45). Há a salientar que a União de Leiria já está nos «quartos» e agora aguarda pelo adversário que sai do Casa Pia-Torreense.

As restantes eliminatórias irão colocar frente a frente os vencedores dos jogos Lusitano de Évora-Fafe e Caldas-Sp. Braga. O primeiro encontro só é disputado a 27 de dezembro (14h) e os bracarenses entram em campo quatro dias antes, no Campo da Mata, às 18h45.

Por fim, o Sporting (detentor da Taça) desloca-se aos Açores esta quinta-feira, a partir das 18h45, e já saberá com quem é que vai jogar nos «quartos» da competição. Isto porque V. Guimarães e AVS defrontam-se a partir das 20h de hoje.

Confira os resultados dos «oitavos»:

Vila Meã-U. Leiria, 0-1

Casa Pia-Torreense (18h30)

V. Guimarães-AVS (20h)

Farense-Benfica (20h45)

Santa Clara-Sporting (18h45) - 18 de dezembo

FC Porto-Famalicão (20h45) - 18 de dezembro

Caldas-Sp. Braga (18h45) - 23 de dezembro

Lusitano Évora-Fafe (14h) - 27 de dezembro