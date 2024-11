Já são conhecidos os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Pedro Ramalho vai apitar a receção do Sporting ao Amarante, enquanto André Narciso dirige o Benfica-Estrela na Luz e Tiago Martins vai estar em Moreira de Cónegos para o Moreirense-FC Porto.

Nesta fase, ainda não existe video-árbitro.

A eliminatória abre em Alvalade, com os leões a receberem o Amarante, da Liga 3, na sexta-feira, às 20h45. No dia seguinte, à mesma hora, o Benfica mede forças com o Estrela, enquanto o FC Porto entra em campo no domingo, na visita ao Moreirense.

Os árbitros dos jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Sporting-Amarante

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Pedro Felisberto e Nuno Pires

4.º árbitro: Iancu Vasilica

Alverca-Rio Ave

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Bruno Rebocho

V. Guimarães-União Leiria

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: Carlos Campos e David Soares

4.º árbitro: Rui Lima

Leixões-Sp. Braga

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

4.º árbitro: Márcio Torres

Casa Pia-Desp. Chaves

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Paulo Brás e Rúben Silva

4.º árbitro: Flávio Lima

Benfica-Estrela

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Luís Filipe

Vila Real-Gil Vicente

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Sérgio Jesus e Miguel Martins

4.º árbitro: Flávio Jesus

Arouca-Farense

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Fá Sanha

Lusitano-AVS

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Gonçalo Freire e Luís Viegas

4. árbitro: Marcos Brazão

Famalicão-Santa Clara

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Vítor Ferreira

Moreirense-FC Porto

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Mira

4.º árbitro: Fábio Melo