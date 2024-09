O Marítimo foi eliminado na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, ao ser surpreendido pelo Pevidém, equipa do Campeonato de Portugal, quarto escalão.

A jogar fora de portas, o emblema insular perdeu após prolongamento por 2-1.

Marna deu vantagem à equipa de Guimarães aos 54 minutos e por pouco a eliminatória não foi resolvida dentro do tempo regulamentar: no último lance, aos 90+7m, Euller adiou a eliminação dos maritimistas e levou o jogo para o prolongamento. Só que no minuto 120, quando se começava a desenhar o desempate por penáltis, Pedrinho converteu um castigo máximo e deu a vitória ao Pevidém.

Também neste sábado, União de Leiria, Penafiel, Mafra e Torreense não se deixaram surpreender. Os leirienses venceram fora os madeirense do Camacha (Campeonato de Portugal) por 2-0 (golos de Daniel dos Anjos aos 3m e de Jordan van der Gaag aos 83m), enquanto o Penafiel impôs na deslocação ao terreno do Tocha (Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro) por 4-1. Os penafidelenses colocaram-se em vantagem com os golos de Suker (31 e 51), que foi ampliada na segunda parte com um golo de Skuka (66). O Tocha ainda reduziu por Bruno Dias (71), mas um golo de Gabriel Barbosa sentenciou o triunfo do Penafiel (77).

Já o Mafra foi ao Montijo bater o Olímpico (1.ª Distrital de Setúbal) por 2-1: a resistência da equipa da margem sul do Tejo só foi quebrada aos 72 minutos, quando Etim fez o 1-0. Precatado marcou pouco depois novamente para a equipa da II Liga e Bruno Martinho assinou, já em tempo de compensação, o tento de honra do Olímpico do Montijo.

Num dos outros jogos, o Torreense (II Liga) sofreu para deixar pelo caminho a histórica Académica, atualmente na Liga 3.

O único golo do jogo só foi marcado no prolongamento, por Dani Bolt ao minuto 110.

Todos os resultados da 2.ª eliminatória a Taça de Portugal até este sábado:

1.º Dezembro-Oliveirense, 2-1

Anadia-Rabo de Peixe, 3-0

Vianense-Portimonense, 1-3

Pevidém-Marítimo, 2-1 a.p.

Olímpico do Montijo-Mafra, 1-2

Lajense-Maria da Fonte, 0-1

Tirsense-Vieira, 2-0

Camacha-União de Leiria, 0-2

Tocha-Penafiel, 1-4

Académica-Torreense, 0-1, a.p.