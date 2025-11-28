Já são conhecidos os horários e as respetivas transmissões dos «oitavos» da Taça de Portugal. Esta, que é a quinta ronda da competição, disputa-se entre os dias 17 e 23 de dezembro.

Os oitavos-de-final da «Prova Rainha» iniciam-se com os jogos entre Lusitano Évora-Fafe e Vila Meã-União Leiria. O embate entre Sp. Braga e o Caldas fecha esta fase da competição.

O Benfica enfrenta o Farense, da II Liga, no dia 17 de dezembro às 20:45. O Sporting, detentor do título, visita o Santa Clara no dia 18 de dezembro às 18:45. No mesmo dia o FC Porto recebe o Famalicão (20:45).

Confira o programa dos «oitavos»:

17 dezembro 2025

Lusitano de Évora-Fafe: 14:00 (Canal 11)

Vila Meã-União Leiria: 14:00 (Canal 11)

Casa Pia-Torreense: 18:30 (Canal 11)

V. Guimarães-AVS: 20:00 (Canal 11)

Farense-Benfica: 20:45 (RTP/SportTV)

18 dezembro 2025

Santa Clara-Sporting CP: 18:45 (Sport TV)

FC Porto-Famalicão: 20:45 (RTP/SportTV)

23 dezembro 2025

Caldas-Sp. Braga: 18:45 (Sport TV)