Taça: já são conhecidos os horários dos «oitavos» da competição
Etapa da «Prova rainha» vai decorrer entre os dias 17 e 23 de dezembro
Etapa da «Prova rainha» vai decorrer entre os dias 17 e 23 de dezembro
Já são conhecidos os horários e as respetivas transmissões dos «oitavos» da Taça de Portugal. Esta, que é a quinta ronda da competição, disputa-se entre os dias 17 e 23 de dezembro.
Os oitavos-de-final da «Prova Rainha» iniciam-se com os jogos entre Lusitano Évora-Fafe e Vila Meã-União Leiria. O embate entre Sp. Braga e o Caldas fecha esta fase da competição.
O Benfica enfrenta o Farense, da II Liga, no dia 17 de dezembro às 20:45. O Sporting, detentor do título, visita o Santa Clara no dia 18 de dezembro às 18:45. No mesmo dia o FC Porto recebe o Famalicão (20:45).
Confira o programa dos «oitavos»:
17 dezembro 2025
Lusitano de Évora-Fafe: 14:00 (Canal 11)
Vila Meã-União Leiria: 14:00 (Canal 11)
Casa Pia-Torreense: 18:30 (Canal 11)
V. Guimarães-AVS: 20:00 (Canal 11)
Farense-Benfica: 20:45 (RTP/SportTV)
18 dezembro 2025
Santa Clara-Sporting CP: 18:45 (Sport TV)
FC Porto-Famalicão: 20:45 (RTP/SportTV)
23 dezembro 2025
Caldas-Sp. Braga: 18:45 (Sport TV)