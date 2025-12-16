Taça: os árbitros escolhidos para os jogos dos «oitavos»
António Nobre no FC Porto-Famalicão, João Pinheiro no Santa Clara-Sporting e Hélder Malheiro no Farense-Benfica
Já são conhecidos os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para os jogos dos «oitavos» da Taça de Portugal.
António Nobre estará no jogo entre FC Porto e Famalicão, sendo que Manuel Oliveira é o responsável pelo VAR. Já nos Açores, João Pinheiro é o escolhido para apitar o Santa Clara-Sporting, com Rui Silva a ser o vídeoárbitro deste encontro.
Por fim, destacar também a escolha de Hélder Malheiro para o duelo entre Farense e Benfica e que contará com a ajuda de Luís Ferreira no VAR. As águias são as primeiras (dos três grandes) a entrar em campo, já esta quarta-feira. No dia seguinte, os leões jogam a partir das 18h45 e os azuis e brancos pelas 20h45.
Confira aqui a lista completa:
AC Vila Meã-U. Leiria
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Casa Pia-Torreense
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: André Narciso
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
V. Guimarães-AVS
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: David Silva
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Pedro Felisberto
Farense-Benfica
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Santa Clara-Sporting
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Luciano Maia e Inácio Pereira
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Silva
AVAR: Tiago Leandro
FC Porto-Famalicão
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: David Soares
(em atualização)