Já são conhecidos os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para os jogos dos «oitavos» da Taça de Portugal.

António Nobre estará no jogo entre FC Porto e Famalicão, sendo que Manuel Oliveira é o responsável pelo VAR. Já nos Açores, João Pinheiro é o escolhido para apitar o Santa Clara-Sporting, com Rui Silva a ser o vídeoárbitro deste encontro.

Por fim, destacar também a escolha de Hélder Malheiro para o duelo entre Farense e Benfica e que contará com a ajuda de Luís Ferreira no VAR. As águias são as primeiras (dos três grandes) a entrar em campo, já esta quarta-feira. No dia seguinte, os leões jogam a partir das 18h45 e os azuis e brancos pelas 20h45.

Confira aqui a lista completa:

AC Vila Meã-U. Leiria

Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira

Casa Pia-Torreense

Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: André Narciso
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa

V. Guimarães-AVS

Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: David Silva
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Pedro Felisberto

Farense-Benfica

Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

Santa Clara-Sporting

Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Luciano Maia e Inácio Pereira
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Silva
AVAR: Tiago Leandro

FC Porto-Famalicão

Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: David Soares

(em atualização)