Já são conhecidos os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para os jogos dos «oitavos» da Taça de Portugal.

António Nobre estará no jogo entre FC Porto e Famalicão, sendo que Manuel Oliveira é o responsável pelo VAR. Já nos Açores, João Pinheiro é o escolhido para apitar o Santa Clara-Sporting, com Rui Silva a ser o vídeoárbitro deste encontro.

Por fim, destacar também a escolha de Hélder Malheiro para o duelo entre Farense e Benfica e que contará com a ajuda de Luís Ferreira no VAR. As águias são as primeiras (dos três grandes) a entrar em campo, já esta quarta-feira. No dia seguinte, os leões jogam a partir das 18h45 e os azuis e brancos pelas 20h45.

Confira aqui a lista completa:

AC Vila Meã-U. Leiria

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

Casa Pia-Torreense

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: André Narciso

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

V. Guimarães-AVS

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: André Dias e Fábio Silva

4.º árbitro: David Silva

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Pedro Felisberto

Farense-Benfica

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Santa Clara-Sporting

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Luciano Maia e Inácio Pereira

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Rui Silva

AVAR: Tiago Leandro

FC Porto-Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: David Soares

(em atualização)