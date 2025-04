Benfica e Tirsense voltam a encontrar-se, esta quarta-feira, depois da goleada por 5-0 que as águias aplicaram há cerca de uma semana no jogo da primeira mão das «meias» da Taça de Portugal.

Ora, face ao onze que alinhou nesse encontro, Bruno Lage já confirmou uma mudança, sendo que Arthur Cabral fará parte do onze inicial do Benfica e à partida deverá ocupar a posição de Andrea Belotti. Outra das mudanças deve acontecer no meio-campo, com Prestianni a assumir o lugar de Florentino e a juntar-se a Leandro Barreiro.

No que toca ao Tirsense, Emanuel Simões não deve fugir muito das escolhas que teve para o jogo de 9 de abril, recordando que a formação de Santo Tirso já garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal e que por isso pode apostar no onze habitual, tal como admitiu o técnico.

CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.