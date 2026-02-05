A Figura: Luis Guilherme

Titular pelo segundo jogo consecutivo e desta vez pelo corredor direito, fez as delícias dos adeptos e conseguiu desbloquear o jogo em diversas ocasiões, uma delas com eficácia máxima. Na sequência de um contra-ataque teve tudo para fazer o 1-0 e fê-lo, com um remate colocado e que deu vantagem aos comandados de Rui Borges. O segundo tempo foi mais apagado, sendo que passou a atuar pelo corredor esquerdo com maior frequência e não conseguiu aproveitar os movimentos de fora para dentro.

O Momento: Nuno Santos de regresso a Alvalade

Desde outubro de 2024 que o speaker do Estádio José Alvalade não dizia o nome de Nuno Santos. Após ter feito o regresso aos relvados pela equipa B, o jogador de 30 anos foi recebido com uma ovação dos adeptos e rendeu Francisco Trincão no corredor esquerdo do ataque. Esteve perto de servir Pote para o terceiro do Sporting, já dentro dos últimos dez minutos de jogo.

Outros destaques:

Luis Suárez

No seu estilo sem comparação, o avançado colombiano deixou tudo em campo, pressionou os adversários e quase foi recompensado com um golo, praticamente em cima do intervalo. Pela frente teve um ágil Simão Bertelli, que evitou mais um para o colombiano nesta época goleadora ao serviço dos leões. O segundo tempo arrancou da melhor forma para o 97 dos leões, que tentou repetir a dose do último jogo, mas o calcanhar ainda desviou num defesa antes de entrar na baliza.

Daniel Bragança

Um autêntico maestro com a bola nos pés. O pé esquerdo do camisola 23 leonino serviu para combinações e viragens de flanco muito bem conseguidas, pelo que quase serviu Suárez para o 3-0, a meio do segundo tempo. Nota-se cada vez menos a falta de ritmo que a lesão grave lhe trouxe e aos poucos vai também ganhando a confiança em si mesmo, mas sobretudo de Rui Borges.

Geny Catamo

É mais um momento de génio do avançado moçambicano, que saltou do banco de suplentes para ser herói no triunfo leonino sobre o AVS. Num movimento típico, de fora para dentro, criou o espaço suficiente para rematar em força e completamente fora do alcance do guarda-redes.

Pedro Lima

Esteve algo apagado durante o primeiro tempo e, diga-se de passagem, à semelhança de grande parte dos jogadores do AVS. A verdade é que teve nos pés a oportunidade de trazer os visitantes de volta à eliminatória e fê-lo sem tremer. Beneficiou de uma grande penalidade e atirou para o fundo da baliza, batendo João Virgínia e colocando um ponto de interrogação na cabeça dos adeptos leoninos