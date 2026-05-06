Taça: Sporting coloca bilhetes à venda a partir de 12 de maio
Final com o Torreense marcada para 24 de maio no Estádio do Jamor
O Sporting vai colocar à venda, a partir de 12 de maio, os bilhetes para a final da Taça de Portugal, frente ao Torreense.
Através de um comunicado partilhado no site oficial, o clube informou os adeptos sobre as condições para a compra dos ingressos, exclusivos para sócios, que têm como prioritários aqueles que possuem Lion Seat e Gamebox há 22 anos (terça-feira entre as 16h e as 16h59).
Cada cartão de sócio (válido com a quota mínima de abril de 2026) permite a compra de um bilhete, sendo que o site aceita o processo de compra até quatro números de Sócio.
Confira o critério de compra dos ingressos para os sócios do Sporting:
Lion Seat com Gamebox 22 anos
12 de Maio – terça-feira das 16h00 às 16h59
Lion Seat com Gamebox 16 - 21 anos
12 de Maio – terça-feira das 17h00 às 17h59
Lion Seat com Gamebox 8 - 15 anos
12 de Maio – terça-feira das 18h00 às 18h59
Lion Seat com Gamebox 1 - 7 anos
12 de Maio – terça-feira das 19h00 às 19h59
Lion Seat sem Gamebox
12 de Maio – terça-feira das 20h00 às 9h59
Sócios com Gamebox 22 anos
13 de Maio – quarta-feira das 10h00 às 11h59
Sócios com Gamebox 16 - 21 anos
13 de Maio – quarta-feira das 12h00 às 13h59
Sócios com Gamebox 13 - 15 anos
13 de Maio – quarta-feira das 14h00 às 17h29
Sócios com Gamebox 9 - 12 anos
13 de Maio – quarta-feira das 17h30 às 19h29
Sócios com Gamebox 4 - 8 anos
13 de Maio – quarta-feira das 19h30 às 9h59
Sócios com Gamebox 1 - 3 anos
14 de Maio – quinta-feira das 10h00 às 11h59
Sócios sem Gamebox
14 de Maio – quinta-feira a partir das 12h00