Uma primeira parte repleta de oportunidades, com um golaço de Geny, um penálti à «Panenka» de Gyökeres e domínio leonino. O segundo tempo foi mais do mesmo, com o sueco a abrir o livro (e de que maneira), acabando com os defesas e viu ainda uma bola acertar em cheio no poste.

Esta primeira mão teve um pouco de tudo e só um Rio Ave muito superior ao que apareceu em Alvalade poderá impedir os comandados de Rui Borges de chegarem ao Jamor.

Rui Borges mexeu no onze, deu descanso a alguns dos habituais titulares do conjunto verde e branco (Gonçalo Inácio e Quenda) e promoveu o regresso à titularidade de St. Juste, algo que não acontecia desde 15 de fevereiro, quando o neerlandês saiu lesionado frente ao Arouca.

Um início de jogo algo morno trouxe os leões mais dominantes em termos de posse de bola e um pontapé de canto acabou por desbloquear o encontro.

Na sequência da bola parada, um mau alívio da defensiva vilacondense deixou o esférico à mercê do talento individual de Geny Catamo e o moçambicano agradeceu. Com um pontapé de primeira não deu qualquer hipótese a Miszta e levou à loucura os milhares de adeptos presentes no Estádio José Alvalade.

A resposta do Rio Ave foi boa, não acusou a pressão do golo sofrido e testou os reflexos de Rui Silva no lance seguinte, após um lance individual de Clayton. Ainda assim, o domínio do Sporting acentuou-se e as oportunidades foram chegando com o passar dos minutos.

Destaque para as habituais arrancadas de Gyökeres pelo corredor esquerdo, que numa delas «partiu» os rins a Omar Richards e apenas um corte sensacional de Ndoj evitou o 2-0 para os comandados de Rui Borges.

Pelo meio, André Luiz dispôs de uma clara ocasião para marcar, mas viu a bola sair ao lado da baliza de Rui Silva e o primeiro tempo não terminou sem Gyökeres dar o ar da sua graça. Geny Catamo foi carregado em falta dentro da área do Rio Ave e da marca dos onze metros, o sueco rematou à «Panenka» para o 2-0, resultado com que as duas equipas recolheram aos balneários.

Para o segundo tempo, nenhum dos treinadores fez qualquer alteração e os leões entraram com a corda toda em campo, quase ampliando a vantagem para três golos, não fosse o pé direito de Francisco Trincão ter rematado a bola ligeiramente por cima do alvo.

Ainda assim, a figura maior continuou a ser o mesmo de sempre. As palavras são poucas para descrever Viktor Gyökeres, que não consegue fazer nada mal. Atacou o espaço como ninguém, galgou metros com a bola controlada e chegou mesmo a atirá-la com um estrondo ao poste direito da baliza de Miszta.

A partir daqui o Sporting tomou conta do jogo, Rui Borges foi ao banco buscar jogadores frescos e Geny podia mesmo ter chegado ao «bis», não estivesse este em posição irregular no momento do passe de Gyökeres.

Bem perto do minuto 90, mais um lance característico do sueco deixou para trás três adversários, driblou sobre dois deles e rematou em arco, muito perto do alvo. Seria o fechar em beleza de mais uma enorme exibição do camisola nove, que não conseguiu chegar ao «bis» (e não foi por falta de tentativa).

Até final, o leão mostrou-se calmo com a bola controlada, o Rio Ave ainda teve momentos de algum perigo, mas o triunfo confirmou-se e restam agora 90 minutos para se saber quem estará na final da Taça de Portugal.