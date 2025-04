A figura: Gyökeres, quem mais?

Interventivo como sempre durante todo o encontro, teve alguns lances de perigo na primeira parte e que podiam ter dado golo. Num deles «partiu» os rins a Omar Richards e foi por ali fora, mas viu o defesa evitar o 2-0. Mais tarde, uma grande penalidade acabou por colocar o nome do sueco na lista de marcadores, após falta cometida sobre Geny Catamo. Já no segundo tempo, um autêntico festival só não deu em algo mais porque o poste e Miszta evitaram que tal acontecesse.

O momento: Geny Catamo desbloqueia o encontro

Na sequência de um pontapé de canto, um mau alívio da defensiva vilacondense deixou a bola à mercê do moçambicano, que fez o que melhor sabe. Um pontapé violento à entrada da área não deu qualquer hipótese a Miszta e levou à loucura os milhares de adeptos presentes no Estádio José Alvalade.

Outros destaques:

Geny Catamo

Regressou à titularidade após ter sido suplente utilizado frente ao Estrela e voltou a mostrar o porquê de ser um dos jogadores que mais desequilibram neste plantel do Sporting. Um lance de puro talento deu vantagem aos leões no primeiro tempo, com um pontapé espetacular de fora da área e só não ampliou a vantagem na segunda parte porque estava em posição irregular após passe de Gyökeres.

Maxi Araújo

Sempre disponível para combinações e com a garra que lhe é característica, o uruguaio esteve em excelente plano no primeiro tempo, ainda que não tenha ficado envolvido (diretamente) em nenhum dos golos dos leões. No segundo tempo esteve um pouco mais discreto e mais intenso na vertente defensiva, sobretudo nos duelos com André Luiz.

Clayton

Talvez o elemento «mais» no lado do Rio Ave, forte nos movimentos de rotura e juntamente com André Luiz conseguiu (a espaços) criar perigo junto da baliza de Rui Silva. O melhor marcador da equipa não fez o gosto ao pé, mas vontade não lhe faltou, quando ainda existem 90 minutos para se jogar.