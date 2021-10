Júlio Velázquez, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa após a derrota frente ao Varzim, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

[Expulsão de Rúben Macedo foi o momento-chave do jogo?] «Sim, mas essa é uma visão também um pouco reducionista. Foi importante, mas houve outras situações importantes no jogo, mas obviamente foi o lance que marcou o encontro.»

«Fizemos um jogo normal, dentro do que é a Taça. O Varzim é de uma divisão inferior à nossa, mas sabíamos que ia ser um jogo difícil, era no seu estádio, no seu contexto, com jogadores experientes, que já jogaram na I Liga.»

«Entrámos melhor no jogo, mas tivemos problemas para definir e não tivemos eficácia a concretizar quando chegámos à área adversária. Podíamos ter marcado antes. Por isso disse que não foi só a expulsão. Se tivéssemos marcado nas oportunidades que tivemos no início, o jogo teria outro desenvolvimento. Assim, o jogo ficou aberto, deixámos crescer o Varzim. Por isso, na primeira parte, foi um jogo equilibrado, dividido, muito cá e lá, muita transição.»

«Na segunda parte, em linhas gerais, a mesma dinâmica. Quando menos esperávamos, adiantamo-nos no marcador e aí sim, podíamos ter feito mais. Depois, a expulsão mudou tudo, a nível de estrutura, de substituições possíveis, condiciona as dinâmicas de jogo. Acho que estivemos bem na altura de enfrentar esse problema e até ao final da segunda parte. Depois conseguimos ir a prolongamento e fomos tentando com as trocas de estrutura, metendo jogadores no corredor central para encontrar jogadores em largura.»

«A equipa teve uma atitude extraordinária no prolongamento, e, em muitas situações, não se notou a superioridade numérica deles. Acho que o golo do empate foi merecido. Antes do prolongamento, com menos um, podíamos ter marcado golo.»

«No prolongamento empatamos e depois, não é tanto moeda ao ar, mas uma equipa errou mais e a outra menos. Parabéns ao Varzim. Isto é futebol, pode acontecer, mas vamos chateados e com pena porque queríamos continuar nesta bonita competição. Mas temos de continuar porque somos profissionais, temos de ser responsáveis. Amanhã volta a nascer o sol e temos de pensar no próximo jogo do campeonato.»

[Ficou a falar com o presidente no final do encontro, foi sobre o futuro] «Estávamos a falar do que foi o desenrolar do jogo. A relação é muito positiva, correta, eu sou profissional e tento fazer as coisas da melhor maneira possível, por isso não gosto dessas questões sobre futuro. Vamos tranquilos para casa, estávamos a falar do jogo.»