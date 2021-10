André Almeida foi o autor do golo decisivo do Trofense-Benfica, no prolongamento, praticamente um ano depois da grave lesão num duelo com o Rio Ave, a 18 de outubro de 2020. Declarações do jogador encarnado na flash interview da TVI24.

«A nível pessoal, foi um jogo muito importante por todo o processo que passei. Faz um ano amanhã que tudo se passou, foram os primeiros 90/120 minutos e senti-me bem. Estou muito feliz por sentir melhor fisicamente e espero continuar a ajudar a equipa. O importante é sentirmo-nos bem e fazermos o nosso trabalho. As coisas assim vão aparecendo.»

Sobre as dificuldades do Benfica: «Estávamos à espera de um jogo difícil perante um adversário muito bem organizado. Sabemos que a Taça é mesmo assim, com o público, jogando em campo difíceis. A Taça é uma competição bonita também por causa disso e é por isso que queremos vencê-la.»