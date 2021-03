André Franco, jogador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV + após a derrota com o Benfica por 2-0 na 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«O Benfica, comos sabíamos, é uma das melhores equipas em Portugal. Sabíamos das dificuldades de jogar no Estádio da Luz. Era normal que eles entrassem pressionantes.

Fizemos um bom trabalho e temos de estar contentes pelo que fizemos. Eliminámos várias equipas da Liga, jogámos o nosso futebol e não há nada a apontar.»

[Contavam com a presão do Benfica, uma equipa que tem apresentado algumas lacunas físicas?]

«Estávamos à espera disso. O Benfica é uma equipa que quer pressionar e controlar o jogo com bola. Nós também somos assim.»

[Sobre o próximo jogo com o Feirense, que é muito importante na luta pela subida...]

«O próximo jogo com o Feirense é apenas mais um. Pensamos jogo a jogo. Os três pontos com o Feirense serão tão importantes como os do jogo a seguir. Não encaramos esse jogo como uma final. Vamos encarar o Feirense olhos nos olhos como fizemos com o Benfica.»