O FC Porto terminou a primeira parte, no Estádio Cidade de Coimbra, com duas expulsões, que deixaram a equipa a jogar com menos um jogador no relvado e sem o treinador no banco.

Primeiro Luis Díaz foi expulso por dois amarelos, o segundo dos quais por uma falta sobre André Almeida, que foi muito contestada. Sérgio Conceição, por exemplo, protestou e viu um amarelo. Pouco depois, voltou a protestar e viu o segundo amarelo, acabando também por ser expulso, ainda durante o primeiro tempo do jogo.