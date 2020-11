Por: José Alexandre Silva



Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, comentou desta forma o triunfo da sua equipa em Aveiro, frente ao Beira Mar (1-3), para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Tivemos de arregaçar as mangas, a exemplo do que tem sido esta eliminatória da Taça. O Beira Mar é uma equipa organizada, bem trabalhada, que nos trouxe dificuldades. Vencemos justamente, apesar do susto que apanhámos pelo meio, mas soubemos dar uma boa resposta. Na primeira parte deixámos o adversário acreditar, mas soubemos depois do golo sofrido dar uma boa resposta. As entradas do Ukra e do Costinha trouxeram-nos mais qualidade e mais capacidade de decisão sobretudo no último terço do terreno. Foi uma vitória justa mas se queremos chegar mais longe, temos de ser mais competentes.»