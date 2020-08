Plantel do FC Porto parou num restaurante de Coimbra para jantar, depois de conquistar a Taça de Portugal, e vários jogadores publicaram nas redes sociais momentos da festa que invadiu os atletas portistas, após a vitória sobre o Benfica por 2-1, na final da Taça.

Houve dança, houve alegria, houve euforia e houve até momentos curiosos. Já no regresso ao autocarro, para concluir a viagem de regresso ao Porto, foi impossível não sorrir com a fotografia do capitão Danilo a dormir abraçado à taça, por exemplo.