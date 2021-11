O FC Porto continuou a preparar o jogo com o Feirense, a contar para a Taça de Portugal, tendo Sérgio Conceição recebido esta quinta-feira mais seis opções para trabalhar.

Os internacionais Zaidu, Luis Díaz e Tecatito Corona estiveram de regresso e trabalharam integrados no grupo, tal como aconteceu com Wendell, Matheus Uribe e Francisco Conceição, que no dia anterior tinham realizado treino integrado condicionado e esta tarde já se apresentaram totalmente aptos.

O boletim clínico apresenta apenas um nome, portanto: Marcano, que já treino integrado condicionado.

O FC Porto, recorde-se, prepara a receção ao Feirense, num jogo agendado para sábado, às 20.15 horas e com transmissão na TVI. A equipa volta a treinar esta sexta-feira, pelas 10 horas, e Sérgio Conceição fala aos jornalistas às 12 horas.