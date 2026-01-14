José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após a derrota no Estádio do Dragão, com o FC Porto (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal:

Benfica merecia outro resultado?

«Sim. Não é fácil jogar contra FC Porto no Dragão e, principalmente, fazê-lo da maneira como fizemos. Merecíamos mais. O golo falhado ao minuto 90 é elucidativo do que estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo, controlámos bem com todas as ausências, com substituições foçadas… os rapazes estiveram muito bem. Faltou o golo, que podíamos ter feito, sem dez oportunidades de golo, mas as suficientes para ter um resultado diferente.»

Sidny e Prestianni nas alas com postura agressiva ofensivamente

«O objetivo foi ter jogadores abertos, que limitassem o jogo ofensivo dos laterais do FC Porto e que, ao mesmo tempo, proporcionassem situações como as que conseguimos, a mais flagrante até foi pelo Schjelderup. Com as ausências que tínhamos, tínhamos de ter bola, ser mais ofensivos e agressivos. Sem Otamendi, Enzo… a equipa com Ríos, que começou limitado e depois foi embora, perdemos fisicalidade contra uma equipa que vive da fisicalidade. O golo de bola parada [surgiu] pelas nossas limitações, metemos os jogadores mais altos a defender à zona e os jogadores na marcação eram de 1,50m a marcar gigantes. O golo aparece numa situação que temíamos que pudesse acontecer.

E, depois, controlo absoluto, sem jogo ofensivo do adversário, sem oportunidades ou remates à baliza. Estou contente com a minha equipa. Se há dias estava chateado com a minha equipa, hoje estou chateado com o resultado da minha equipa. Ganhar é o mais importante, eu continuo a dizer que ganhar é o importante, não interessa como. O FC Porto ganhou, não interessa como. Parabéns e um abraço aos meus jogadores, a quem não tenho nada a apontar.»