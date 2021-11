Rui Ferreira, treinador do Feirense, comentou desta forma a derrota da sua equipa na visita ao FC Porto, em encontro referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (5-1):

«Parabéns ao FC Porto. Não fomos competentes o suficiente, mas levo isto para o lado do crescimento nos jogadores, algo que é muito natural no processo que estamos a fazer Conforme os critiquei no balneário pela fragilidade do lado mental, também digo que estes jogadores com o tempo vão aprender, porque têm qualidade para muito mais. Estes jogadores têm demonstrado que valem muito mais do que o que mostraram hoje. O FC Porto foi muito superior, não nos deu qualquer tipo de hipótese, mas podíamos ter feito mais.»

O que falhou na estratégia? «Somos uma equipa muito objetiva, costumámos ser muito mais organizados e muito mais assertivos. Hoje falhámos muito passes e não conseguimos sair. Não conseguimos colocar em prática a habitual competitivade. A reação à perda do FC Porto é fortíssima mas também não conseguimos sair em condições.»

Qual era o plano de jogo? «Queríamos ter bola, colocámos no meio-campo dois jogadores que jogam bem e queríamos sair pelos dois centrais que estavam abertos. Tínhamos três saídas estudadas mas não conseguimos sair por uma questão técnica, o passe não saiu bem. Este FC Porto vai jogar com o Liverpool, nós somos uma equipa da II Liga que está em crescimento. Não é isto que nos vai criar desconfiança no valor dos jogadores.»