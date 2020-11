Por: José Alexandre Silva



Rui Sampaio, experiente médio do Beira Mar, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Santa Clara, em Aveiro (1-3), para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Apesar dos últimos trinta minutos, onde o Santa Clara foi mais forte e aproveitou os nossos erros, o Beira Mar mostrou qualidade e que se as camisolas tivessem trocadas, ninguém diria qual a equipa de Primeira Liga. Hoje as diferenças entre a Primeira Liga e os outros campeonatos são mínimas e há no Beira-Mar jogadores com nível para jogar acima. O que falta, às vezes, é oportunidade e um bocadinho de sorte.»