A FIGURA: Toni Martinez

Continua a aproveitar as oportunidades para demonstrar que é uma alternativa válida a Evanilson e Taremi. Começou o encontro com a assistência para o primeiro golo do FC Porto, graças a um cruzamento perfeito para a cabeça de Danny Loader, e abriu a sua conta pessoal após grande arrancada de Veron (0-3). Manteve-se em campo até ao final da partida e conseguiu bisar já nos instantes finais, com um cabeceamento fulgurante após cruzamento na esquerda de Wendell.

O MOMENTO: Danny Loader quebra o nulo (6m)

O golo do FC Porto no primeiro remate à baliza foi um aviso para o que se seguiria, um jogo sem hipóteses de sucesso para o Anadia. Os jogadores locais perderam certamente a réstia de esperança de um resultado positivo quando Toni Martínez surgiu com espaço na direita e cruzou para o cabeceamento certeiro de Danny Loader, que inaugurou o marcador. O jovem inglês marcou o primeiro golo da época, o segundo pela equipa principal dos dragões.

OUTROS DESTAQUES:

Cláudio Ramos: fez o primeiro jogo pelo FC Porto na presente temporada, ganhando por esta altura a corrida ao reforço Samuel Portugal. Numa noite sem grande trabalho, Cláudio Ramos justificou ainda assim a aposta. Muito boa a abertura rápida para Otávio, iniciando o contra-ataque que resultou no 0-3, e duas grandes intervenções na etapa complementar, a negar o golo do Anadia. Boa defesa perante Diogo Silva (60m) e uma defesa tremenda perante Fausto Lourenço (65m), pouco depois, na melhor oportunidade dos locais.

Gabriel Veron: partilhou a frente de ataque com Toni Martínez, como Evanilson e Taremi costumam fazer. Veron começou na esquerda e teve liberdade para aparecer em outros espaços. Foi pelo centro, aliás, que se estreou a marcar pelo FC Porto, após um passe magistral de Otávio (11m). De regresso à esquerda, foi sua a arrancada vertiginosa e a assistência para Toni Martínez no lance do 0-3, ainda na primeira parte. Teve nova oportunidade para marcar na segunda parte, mas Manuel Gama evitou o bis (53m).

Fábio Cardoso: outra estreia a marcar pela equipa principal do FC Porto e uma referência obrigatória pela consistência que tem apresentado nos últimos jogos, disfarçando a ausência do capitão Pepe. Conceição aproveitou o jogo em Anadia para dar mais minutos à dupla Fábio Cardoso-David Carmo e terá ficado satisfeito com o resultado. Fábio conseguiu mesmo balançar as redes contrárias, na sequência de um livre cobrado por Bruno Costa (50m)

Papalélé: foi o elemento mais esclarecido do Anadia na etapa inicial do encontro e praticamente o único a colocar a defensiva portista em sentido nesse período. A equipa local, é um facto, subiu de produção na etapa complementar, mas Papalélé terminou a partida com a nota mais elevada entre os homens da Bairrada.

Manafá: uma noite tremendamente especial para o lateral que cresceu em Oliveira do Bairro, bem próximo de Anadia, e representou o adversário do FC Porto nas camadas jovens. Depois de uma lesão grave, contraída em dezembro de 2021, Manafá regressou à competição pela equipa B dos dragões. Neste domingo, teve a oportunidade de voltar a representar a equipa principal, cumprindo 45 minutos num palco que tão bem conhece.