A FIGURA: Pablo Rosario

Começou a médio-defensivo e passou para central quando Thiago Silva saiu. Procurou colocar-se nas costas de Luis Suárez e Trincão. Quando conseguiu soltar-se da marcação dos dois avançados leoninos, conseguiu fazer passes de rutura e iniciar jogadas. Foi o pêndulo da equipa portista, destacando-se a simplicidade de processos e a forma como permite uma construção rápida e progressiva.

O MOMENTO: expulsão de Alan Varela, 89m

Entrada completamente despropositada do médio argentino, numa altura em que a equipa estava em busca do golo que daria o empate na eliminatória. Depois de uma perda de bola do FC Porto, o Sporting tentou sair rápido para o ataque e Alan Varela rasteirou Suárez por trás, atingindo o colombiano em cheio no calcanhar. Suárez ficou com muitas queixas e, depois de ser alertado pelo VAR, Miguel Nogueira trocou o amarelo por vermelho. Apesar dos nove minutos de descontos, jogar com dez complicou em muito a tarefa aos portistas.

OUTROS DESTAQUES

Bednarek

Depois de um duelo quentinho com Suárez em Alvalade, de onde saiu com muitas mazelas, ganhou por completo este novo «round» com o colombiano. Sempre que o avançado do Sporting se preparava para receber uma bola, já tinha o central polaco nas costas, a morder-lhe os calcanhares. Só num lance, aos 57 minutos, é que o colombiano foi mais rápido e até conseguiu arrancar um cartão amarelo a Bednarek.

Gabri Veiga

O espanhol não tem o requinte técnico de Rodrigo Mora, mas é muito mais talhado para este tipo de jogos. Não diz “não” a um duelo duro com o adversário e vira sempre a cara à luta. Tentou algumas combinações à entrada da área, a melhor das quais quase deu golo, aos 43 minutos (com Oskar Pietuszewski), mas o remate foi bloqueado.

Pietuszewski

Exibição mais apagada do polaco na primeira parte. Apareceu com outra predisposição no segundo tempo. Segundos antes de ser substituído, colocou a bola redondinha na área, mas Froholdt não chegou de cabeça.

William Gomes

Farioli surpreendeu ao lançar o ex-São Paulo em detrimento de Pepê, talvez à procura de alguém que complicasse a vida a Maxi Araújo. O esquerdino esteve muito errático nas suas ações, nomeadamente nos cruzamentos.

Diogo Costa

O guarda-redes do FC Porto quase não passou de um mero espectador. No entanto, em tempo de descontos, provou que um guarda-redes de equipa grande tem de estar sempre ligado à ficha. Aos 90+2 minutos, saiu rápido de entre os postes e impediu o 1-0 ao Sporting, mantendo a sua equipa viva na eliminatória. Com os dragões reduzidos a dez, jogou como se de um líbero se tratasse.