A FIGURA: Rui Silva

Aquela defesa aos 90+9m garantiu que era o Sporting quem seguia para a final da Taça de Portugal. No último lance do jogo, o FC Porto beneficiou de um canto e Moffi ganhou a todos nas alturas. Só não ganhou o duelo ao guardião leonino, que se esticou todo e, com a luva direita, impediu que a bola ultrapassasse a linha de golo. Foi rapidamente abraçado pelos colegas de equipa, que festejaram efusivamente com ele.

O MOMENTO: Rui Silva garante o Jamor, 90+9m

A defesa monumental do guarda-redes do Sporting evitou o golo de Moffi e praticamente selou as contas do jogo. Ali, acabou a esperança do FC Porto e renasceu a energia do Sporting.

OUTROS DESTAQUES

Morita

O médio japonês deu sequência à exibição do dérbi. Controlou tudo no meio-campo leonino, sempre com a inteligência na tomada de decisão que o caracteriza. É muito raro ver o nipónico perder uma bola, apesar de toda a pressão. Atravessa um momento de forma tão alto que a saída no verão já se avizinha uma grande dor de cabeça para o conjunto de Alvalade.

Eduardo Quaresma

O defesa leonino esteve seguro a controlar Oskar Pietuszewski. Ainda assim, aos 69 minutos, permitiu que polaco lhe roubasse a bola, numa distração completa que podia ter custado caro. Este jogo pediu-lhe que, em certos momentos, fosse mais lateral do que defesa e até tentou subir metros junto à linha, mas depois faltou-lhe a criatividade e precisão técnica de um lateral ou ala.

Maxi Araújo

Nestes jogos, Rui Borges sabe que pode contar sempre com o uruguaio. Esta noite, no Dragão, não teve uma exibição fulgurante, mas soube neutralizar William Gomes e combinou bem com Quenda no corredor esquerdo. Saiu aos 80 minutos completamente sem energia.

Quenda

Deu mais energia ao corredor esquerdo, em contraste com a apatia de Pote nos últimos jogos. Ainda não está ao nível do que já mostrou, mas esta primeira titularidade pós-lesão deixa água na boca para a reta final de temporada. Soube gerir quando segurar a bola e quando galgar metros.

Diomande

O central costa-marfinense, maioritariamente na segunda parte, destacou-se pela forma como saiu a jogar por diversas ocasiões, com um naipe diferente de passes. A juntar a isso, impôs-se fisicamente em vários confrontos com adversários.

Luis Guilherme

Teve uma bola "clarinha" de golo aos 90+2 minutos. Isolado após um grande passe de Suárez, o brasileiro perdeu o duelo com Diogo Costa. Provou, novamente, que é uma opção muito válida e poderia ter sido importante nos jogos anteriores.