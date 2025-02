Esta quarta-feira é dia de quartos de final da Taça de Portugal e os treinadores querem entrar na máxima força. Apesar do leque alargado de baixas, o Benfica não deverá mexer no onze base. Na mesma corrente, o Sp. Braga também irá colocar toda a carne no assador.

No que toca às águias, Bruno Lage não pode contar com Renato Sanches, Tiago Gouveia, Bah e Manu Silva, todos de fora por lesão. Florentino e Di María também estão entregues ao departamento médico.

Relativamente ao onze, o técnico português já confirmou o nome de Samuel Soares na baliza e espera-se que faça algumas alterações face à receção ao Boavista, voltando a colocar os habituais titulares.

Por outro lado, Carlos Carvalhal anunciou o regresso de Fran Navarro, que deverá entrar diretamente nos titulares, e procura manter a maré de vitórias.

O Benfica recebe esta quarta-feira, às 20h45, o Sporting Braga, nos «quartos» da Taça de Portugal. Fique ligado e acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

CONFIRA A GALERIA ASSOCIADA